Beken boven de grond halen is hip en zinvol

ARNHEM - Water boven de grond halen is een trend, óók in Gelderland. In Arnhem stroomt de Jansbeek alweer bijna door de binnenstad, boven de grond dus. Vandaag wordt testwater vanuit de Lauwersgracht ingelaten.

Wethouder Gerrie Elfrink van Arnhem zag met tevredenheid dat dit goed gaat:

Arnhem is zeker niet de eerste Gelderse plaats die bezig is met het weer zichtbaar maken van voorheen ondergrondse beken. De gemeente Apeldoorn haalde begin deze eeuw De Grift al boven de grond. In 2008 werd dit feit gevierd met de officiële opening door toenmalig staatssecretaris Tineke Huizinga. Ook nu nog is Apeldoorn druk doende met het herstel van deze wateren.

Verkoeling en recreatie

Hendrieke Rossingh, programmamanager Beekherstel gemeente Apeldoorn zegt: 'We deden en doen dat niet alleen omdat het mooi is, het heeft alles te maken met inspelen op klimaatverandering. Er is in en om Apeldoorn natuurlijk ook een hoop veranderd in de afgelopen jaren. Door het stoppen van papierfabrieken veranderde de grondwaterstand en ook de natuurontwikkeling werd en is steeds belangrijker. Net als water voor de recreatie.'

Jeroen Balemans van Waterschap Rijn en IJssel waarmee de gemeente samenwerkt, beaamt dit: 'Zeker zijn waterschappen en gemeenten bezig met waterbeleving en dit zichtbaar te maken voor publiek. We doen dat om verschillende redenen.

Het heeft te maken met bewustwording, mensen laten zien wat water is en hoe belangrijk dat is. Maar ook voor verkoeling in de stad en voor de recreatie. Jeroen Balemans

Beken en parkeergarage

Volgens Rossingh moeten gemeenten bij het herstellen van beken ook meteen goed kijken naar de rest van de omgeving: 'Probeer zoveel mogelijk dingen te bereiken door deze beken. Dan is het niet meer het doel op zich, maar een middel om iets voor elkaar te krijgen. Zo hebben wij met De Grift ook bijvoorbeeld in het vroegere Beekpark tegelijkertijd een ondergrondse parkeergarage gebouwd.'

Diploma voor kinderen

Of de beken schoon blijven was zeker in het begin een grote vraag. Maar volgens Hendrieke Rossingh is dat helemaal goed gekomen: 'Het water stroomt en is schoon, afval wordt vaak opgevangen bij roosters, bijvoorbeeld in de Hoofdstraat vlakbij de McDonalds. En mensen voelen zich verbonden met de beken en maken ze zelf schoon. Zo ruimen vrijwilligers samen met kinderen de Eendrachtsspreng op. Kinderen krijgen daar zelfs een beekruimdiploma voor. Andere gemeente zoals Arnhem en Enschede zijn al bij ons komen kijken hoe wij dit doen'.

De officiele opening van de Jansbeek in Arnhem is op vrijdag 8 december.