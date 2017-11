Geborgen slachtoffer grindgroeve is 42-jarige man uit Azewijn

Een ander slachtoffer ligt nog in de grindberg. Het gaat om een 52-jarige man uit Isselburg. Een arts heeft met zekerheid kunnen vaststellen dat de man is overleden. Het bergen van het lichaam is echter nog niet gelukt en gaat waarschijnlijk ook nog wel enkele uren duren.

Medewerkers bedolven

Gistermiddag raakten vier medewerkers op het terrein van de zand- en grindwinning bedolven toen een berg met grind verschoof. Twee medewerkers konden snel worden gered. Een van hen was een 55-jarige man man uit Etten, de ander was een 30-jarige man uit het Duitse Bocholt.

Het zoeken naar de lichamen was moeilijk in het donker en gevaarlijk omdat het grind nog instabiel was. Afgelopen nacht om 1.30 uur werd het werk gestaakt.

Redacteur Steffan ter Maat:

Er is al wel duidelijk waar het laatste slachtoffer zich bevindt. Het werk om het tweede slachtoffer te bergen begon vanochtend om 8.00 uur.

Tekst gaat verder onder video:

Cameraman Jordi Deckert was ter plaatse:

Bedrijf wil nog niet reageren

De grindwinning wordt, onder meer gedaan, door het bedrijf Netterden Zand en Grind BV uit Gendringen. Het bedrijf wil nog niet reageren en wacht de situatie eerst af.

Zie ook: Hulpdiensten stoppen met onderzoek: vermoedelijk twee doden bij ongeluk grindgroeve