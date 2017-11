Raadsvragen over armoedebestrijding in Druten

WIJCHEN - Kernachtig Druten wil weten wat er is gebeurd met de bijna 72.000 euro die dit jaar beschikbaar is voor de bestrijding van armoede onder kinderen. De partij heeft hierover raadsvragen gesteld aan het college van B en W.

De gemeenteraad besloot vorig jaar om extra hulp te verlenen aan kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm. Men ziet dit jaar als een overgangsjaar om het nieuwe beleid uit te zetten en te communiceren naar de inwoners.

Kernachtig Druten wil van het college weten of inmiddels duidelijk is hoeveel kinderen in aanmerking komen voor extra hulp en of die er ook gebruik van maken.