Malburgen ziet 'tiny houses' niet zitten

ARNHEM - De wijkbeheergroep in Malburgen-Oost ziet de komst van zogeheten 'tiny houses' op een locatie achter basisschool Sint-Margaretha niet zitten. De groep zegt dat in een brief aan woningcorporatie Volkshuisvesting. Die heeft een plan voor zulke kleine woningen op het terrein aan de Veerpolderstraat.

Voor de minihuisjes zouden een scoutinggebouw en het clubgebouw van een muziekensemble het veld moeten ruimen. Uit de brief blijkt dat Volkshuisvesting de tiny houses al op korte termijn wil plaatsen. Op dit moment is het terrein voor het grootste gedeelte een groen stuk waar vooral kinderen van de nabijgelegen school spelen en sporten.



Juist dit soort voorzieningen staan onder druk in de wijk, vinden de briefschrijvers. Dat geldt zeker voor een plek achter de brede school Malburcht, die naast een basisschool ook onder meer kinderopvang en een peuterspeelzaal herbergt.

Vrees voor sociaal zwakkere groepen

De buurtbewoners zijn bang dat de miniwoningen sociaal zwakkere groepen aantrekken, zoals bijstandsgerechtigden of jongeren die begeleid wonen. Volgens hen is Malburgen-Oost-Noord al een ‘opeenstapeling van kwetsbare bewoners’. Ze schrijven: 'Het absorberend vermogen om juist deze groepen juist op deze locatie in de wijk op te nemen lijkt dan ook bereikt.'



Gezien de hoge bebouwingsdichtheid van de wijk is juist op deze plek een groenvoorziening nodig, vinden de bewoners van de wijk. De tiny houses doen ze af als een hype, waarmee Volkshuisvesting en de gemeente willen scoren. Achter deze woonvorm schuilt een bepaalde filosofie. 'Je kunt willekeurige huurders geen filosofie of levenswijze opdringen', stellen de buurtbewoners.

Wijkgroep: verenigingen belangrijk

Op de huisvesting van Scouting Lido’76 en amusementsorkest DWS na, ligt het terrein zo goed als braak. Met name DWS dreigt nu te verdwijnen. Beide verenigingen zijn gezien hun activiteiten belangrijk voor kinderen en bewoners van Malburgen, vindt de wijkgroep.



Tiny houses zijn kleine, vaak mobiele woningen. Zij hebben meestal een oppervlakte van ongeveer 25 vierkante meter en zijn meestal vrijstaand. Er is een beweging die vindt dat dergelijke woningen een duurzaam alternatief zijn voor de huidige gangbare woonvormen.