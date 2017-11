Wie heeft Jos van Overbeek gezien?

NIJKERK - De 60-jarige Jos van Overbeek uit Nijkerk wordt sinds maandag vermist. Dat meldt de politie.

De man is weggereden in een beige Peugeot 508 met kenteken 3-KGJ-93. Op de achterklep staat in blauwe letters 'Silvercloud Computing'.

Van Overbeek is 1.95 meter lang en heeft een corpulente bouw. Hij heeft grijs gemillimeterd haar (licht kalend) en een grijze stoppelbaard met snor. Op de dag van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe broek en overhemd, lichtbruine schoenen en een donkerbruine jas met een (nep)bontkraag.

Tips zijn welkom bij de politie: 0800-6070.