Megastal bij Ellecom komt er definitief Foto: Martin de Jongh

ELLECOM - Het is definitief: bij Ellecom komt een megastal met maximaal 300 melkkoeien en 168 jongvee. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Rheden dinsdagavond besloten. Over de komst van de megastal was de afgelopen tijd veel discussie en dat zorgde voor verdeeldheid in het dorp.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

Ook in de gemeenteraad leverde de beslissing om het bestemmingsplan aan te passen en de megastal mogelijk te maken, verdeeldheid op. Na een lange discussie was een kleine meerderheid voor het plan. Er waren 15 stemmen voor en 12 tegen. De SP diende samen met de PvdA en GPR/B nog een voorstel in om een nieuw plan te maken, maar dat haalde geen meerderheid. Landgoed Middachten, eigenaar van een stuk grond aan de Eikenstraat, laat daar de stal bouwen. Het gaat om een samenvoeging van twee boerderijen die dan worden opgeheven. Zie ook: Verplaatsing koeienstal zet inwoners Ellecom lijnrecht tegenover elkaar