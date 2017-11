Deel dit artikel:











Verdachte dodelijk ongeluk wordt voorgeleid Foto: Omroep Gelderland

HARSKAMP - De 21-jarige automobilist uit Harskamp die afgelopen weekeinde betrokken was bij een dodelijk ongeval in zijn woonplaats, wordt vanmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of de man langer vast blijft zitten.

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond op de Edeseweg. Door nog onbekende oorzaak kwam de automobilist in botsing met een brommobiel. De bestuurder van dat voertuig overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Het gaat om een man van 18 uit Harskamp. Te veel gedronken Hoewel de auto na de botsing in een sloot belandde, raakte de 21-jarige bestuurder niet gewond. Toen agenten hem controleerden op alcoholgebruik, blies hij 280 ug/l. Voor een beginnend bestuurder is dat drie keer de toegestane hoeveelheid. De automobilist is daarop aangehouden en in de cel gezet. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Zie ook: Overleden bestuurder brommobiel is 18-jarige jongen

