Sauna brandt uit op vakantiepark Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

LATHUM - Op recreatiepark Rhederlaagse Meren in Lathum is dinsdagavond een sauna in vlammen opgegaan. Niemand raakte daarbij gewond.

De brandweer was snel ter plaatse en kon daardoor voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naastgelegen chalet. Het huisje liep aan de buitenkant wel brandschade op. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. De brandweer was overigens niet alleen druk met de brand. Een blusvoertuig reed zich vast en moest worden losgetrokken. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl