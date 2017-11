Deel dit artikel:











Trucker ramt lantaarnpaal na black-out Foto: politie Berkelland

BARCHEM - Een vrachtwagenchauffeur is dinsdag in Barchem van de weg geraakt nadat hij een black-out had gekregen. Dat meldt de politie.

Het eenzijdige ongeval gebeurde 's ochtends op de Ruurloseweg (N312). De vrachtwagen met oplegger belandde in de berm en reed vervolgens een lantaarnpaal uit de grond. De chauffeur is ter plekke nagekeken. Hij kreeg het advies om naar de huisarts te gaan voor nader onderzoek. Een bergingsbedrijf heeft de vrachtwagencombinatie uit de berm getrokken.