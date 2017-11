Deel dit artikel:











Achterhoekse school in de clinch met Thierry Baudet Foto: ANP

GROENLO - Scholengemeenschap Maranium uit Groenlo en Lichtenvoorde ligt in de clinch met politicus Thierry Baudet. De aanleiding is een schoolopdracht over alternatief rechts.

In die opdracht staat: Als het aan Baudet ligt, moeten we naar een Nederland waarin slechts enkele witte mannen de macht hebben.' De fractievoorzitter van Forum voor Democratie noemt de tekst van de opdracht bizar en schandelijk. De school voelde zich door de ophef geroepen om een persbericht te versturen waarin wordt gesteld dat de tekst een aanzet tot onderzoek is. 'Wij willen benadrukken dat wij als school geen politieke standpunten innemen, maar dat wij het als kerntaak beschouwen de leerlingen op te leiden tot kritische denkers. Dit soort opdrachten zijn bij uitstek geschikt om onderwerpen in een brede context te plaatsen.' Baudet wil graag op de school langskomen om in debat te gaan. De school heeft daar nog niet op gereageerd. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl