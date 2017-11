Flat deels ontruimd na brand in woonkamer

Het gaat om zo'n 20 appartementen. De bewoners moesten in allerijl naar buiten. Wanneer ze weer terug kunnen, is nog niet bekend. De brandweer verricht metingen.

Gewonde naar ziekenhuis

De brand woedde in de woonkamer. De bewoner en twee anderen moesten worden behandeld omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Een van hen is later per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.

Foto: Omroep Gelderland