Winkeldief brengt spullen terug: 'Geen geld voor een bloemetje'

ULFT - De Spar in Doetinchem heeft de diefstal die afgelopen weekend plaatsvond opgelost. Via Facebook zocht de supermarkt de dief van een bestelautomaat, maar de dader heeft de automaat weer teruggebracht.

'Vanmorgen werd ons bestelapparaat teruggebracht samen met een brief en betaling van de meegenomen goederen', zegt de eigenaar van de Spar op Facebook. 'Zoals gezegd doen wij nu geen aangifte.' In de brief legt de dader uit waarom de spullen werden gestolen. 'Ik ben inderdaad laf en ik durf zelf niet naar u toe', meldt de anonieme dader in een brief. De persoon geeft aan uit nood te hebben gehandeld en erg spijt te hebben. 'Helaas heb ik niet de financiën om er een bloemetje bij te doen.'



De eigenaren hadden gehoopt de winkeldief nog even te spreken. 'Helaas durfde u dit niet aan. Hopelijk heeft u hier lering uit getrokken.'

Foto: Google Maps