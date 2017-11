In Beverwijk zijn ze niet bang voor de Arnhemse automarkt

ARNHEM - Als de hekken van de automarkt in Beverwijk vroeg in de ochtend opengaan rennen de, voornamelijk buitenlandse, autokopers naar binnen. Als het aan de automarkt bij GelreDome ligt, wordt dat tafereel binnenkort ook in Arnhem zichtbaar.

Is er met die twee automarkten een concurrentiestrijd begonnen? 'We krijgen elk jaar te maken met zulke initiatieven. Dat is positief, we zien het ook als promotie voor onze markt, maar we zien ook dat ze vaak stranden. Het is niet makkelijk om vraag en aanbod in balans te brengen. Heb je onvoldoende vraag of onvoldoende aanbod dan is er geen goede markt', vertelt Michel Corveleijn van de Beverwijkse organisatie.

En voor een beetje concurrentie zijn ze niet bang. 'Concurrentie is ook voor ons goed, daardoor blijven we kijken naar hoe we onszelf kunnen verbeteren. Maar we gaan graag de concurrentie aan', vertelt Corveleijn.

De automarkt bij GelreDome werd maandag voor het eerst georganiseerd en wordt elke week gehouden.

