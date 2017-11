Ruzie in auto leidt tot dollemansrit en mishandeling

BEMMEL - Een ruzie in een auto is maandagmiddag in Bemmel volledig uit de hand gelopen. Na een dollemansrit mishandelde de bestuurder zijn bijrijdster en trok haar uit de auto. Vervolgens vernielde hij haar spullen.

De politie kreeg net na 14.00 uur een melding van een ruzie in een rijdende auto. De vrouw wilde uitstappen, maar de bestuurder liet dit niet toe. De man scheurde over de A50 in de richting van knooppunt Valburg en draaide vervolgens de A15 op richting Bemmel, waar hij het slachtoffer uiteindelijk te lijf ging. Dat gebeurde op de kruising van de Ressensestraat met de Groenestraat.

De vrouw is bij de mishandeling gewond geraakt. De man, die in een zwarte Volkswagen Golf reed, kon later worden aangehouden. De politie zoekt getuigen van de dollemansrit of de mishandeling.