Deel dit artikel:











Vrieskou en natte sneeuw in aantocht Foto: ANP

WAGENINGEN - Na het herfstweer van de afgelopen dagen, wordt het vanaf donderdag een stuk kouder in Gelderland. In de nachten duikt het kwik onder het vriespunt en ook is er kans op winterse neerslag, zegt weervrouw Britta van Gendt van MeteoGroup.

Woensdagochtend moet er al rekening worden gehouden met plaatselijke gladheid en mist. Na een koude start loopt de temperatuur op tot 4 tot 6 graden. Het blijft droog en er is weinig zon. Koude nachten Donderdag gaat het 's nachts licht vriezen. Ook overdag is het met een graad of 3 behoorlijk fris. Daarbij is er volgens Van Gendt kans op winterse neerslag: hagel of natte sneeuw. De dagen daarna trekken de buien weg en blijft het 's nachts vriezen. Zondag kan er in de loop van de dag weer wat natte sneeuw vallen, waarna de temperaturen weer omhoog gaan. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl