'Ik denk dat iedereen blij is dat we van het stadion af kunnen'

NIJMEGEN - De kans lijkt groot dat de Nijmeegse gemeenteraad op 13 december akkoord gaat met de deal die het college heeft gesloten met voetbalclub NEC. Dat blijkt uit de reacties van raadsleden.

Nijmegen krijgt tot eind 2019 de kans om het Goffertstadion terug te kopen van de gemeente voor 7,6 miljoen euro. In 2003 nam de gemeente het stadion over van NEC dat toen in financiële moeilijkheden verkeerde. De club huurde het stadion terug voor gemiddeld 7 ton per jaar.

NEC dreigde met vertrek uit Nijmegen

Vanaf 2009 waren NEC en de gemeente al met elkaar verwikkeld over terugkoop van het stadion. Maar ze konden het niet eens worden over de prijs. Nijmegen wilde 8,2 miljoen euro voor het stadion, dat de gemeente bij de koop in 2003 nog 12 miljoen kostte. De vorige algemeen directeur van NEC Bart van Ingen vond het stadion niet meer waard dan 6 miljoen euro en dreigde zelfs met vertrek uit Nijmegen als er geen deal kwam.

Staatssteun

Van dat dreigement heeft wethouder Renske Helmer-Englebert zich nooit iets aangetrokken. 'Nee, daar zijn we geen moment bang voor geweest. NEC is van Nijmegen en hoort ook in Nijmegen.' Nijmegen kòn naar eigen zeggen ook niet minder vragen dan 8,2 miljoen euro omdat er anders sprake zou zijn van verkapte staatssteun. Bovendien wilde de gemeenteraad niet lager gaan dan dat bedrag.

Nu mag NEC het stadion dus voor 7,6 miljoen euro kopen. Toch zijn zelfs de meest kritische raadsleden niet van mening dat dit water bij de wijn is. Want naast de koopsom moet NEC jaarlijks 60.000 euro pacht betalen voor de grond die in eigendom blijft van de gemeente. Noël Vergunst (GroenLinks): 'Na tien jaar pacht van 60.000 per jaar, kom je dan al op het verschil met die 8,2 miljoen euro.'

Zakelijker verhouding met de club

Tobias van Elferen van D66 wijst er bovendien op dat Nijmegen nu de zeggenschap behoudt over de grond en het groene karakter van het park. De raadsleden vinden het geoorloofd dat NEC nog maar 7,6 miljoen euro hoeft terug te betalen voor een stadion waar ze ooit zelf 12 miljoen euro voor ontvingen omdat ze al die jaren jaarlijks 7 ton aan huur moesten betalen. Tobias van Elferen vraagt zich bovendien af of dat bedrag van 12 miljoen waarvoor het stadion ooit de boeken is ingegaan, nog steeds reëel was. 'Wil je daar tot aan in de eeuwigheid aan vasthouden, of wil je zorgen voor een zakelijkere verhouding met de club?'

Hans van Hooft van de SP vindt het bovendien ook wat waard dat de gemeente nu niet meer afhankelijk is van een club 'waarvan je ieder jaar maar moet afwachten of die de huur wel betaalt. Ik denk dat iedereen blij is dat we van het stadion af kunnen.'

zie ook: NEC mag Goffertstadion kopen voor 7,6 miljoen