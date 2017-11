Man probeert agent van motor af te trappen tijdens achtervolging

NIJMEGEN - Een scooterrijder heeft in Nijmegen dinsdagmiddag geprobeerd een agent van zijn motor af te trappen. Dat gebeurde tijdens een achtervolging door het centrum van de stad.

Een man op een scooter negeerde rond 15.00 uur een stopteken van de politie en ging er vandoor. De scooterrijder reed tegen de richting in op de Tunnelweg en probeerde ter hoogte van de Waalkade een agent van zijn motor af te trappen. Daarop is de achtervolging door de politie gestaakt. Een agent in burger kon de bestuurder later aanhouden.

De scooterrijder wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling van de motoragent. De politie zoekt getuigen en is ook nog op zoek naar de scooter. Deze is mogelijk gedumpt in de omgeving Beek en de Tooropstraat. Volgens de politie heeft de scooter geen kentekenplaat en zaten er geen kappen op de scooter.