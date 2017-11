Partijen in gesprek voor nieuwe coalitie Zevenaar

ZEVENAAR - Precies een week na de verkiezingen in Zevenaar en Rijnwaarden beginnen woensdag de eerste oriënterende gesprekken voor het vormen van een nieuwe coalitie. De grootste partij Lokaal Belang neemt hierin het voortouw.

In januari fuseren Rijnwaarden en Zevenaar tot een nieuw, groter Zevenaar, en daarom waren er vorige week al verkiezingen in plaats van komende maart.

Lokaal Belang behaalde 10 van de 27 zetels en is aan zet in de onderhandelingen. 'Alle partijen komen deze week langs', zegt fractievoorzitter Harry Staring. 'Ik sluit vooralsnog niemand uit, maar wat belangrijk is: de club moet uiteindelijk kloppen.'

Hij hoopt er snel uit te zijn. 'Ik verwacht dat we komend weekend toch al wel een idee hebben met welke partijen we verder willen en zouden kunnen.' Zelf geeft Staring de voorkeur aan een coalitie van maximaal 3 partijen. Hij hoopt voor de kerst de nieuwe coalitie rond te hebben.

Lokaal Belang behaalde vorige week dus 10 zetels, CDA 7 zetels, PvdA 3, SP 2, VVD 2, D66 1, Sociaal Zevenaar 1 en GroenLinks 1. Er gingen maar weinig mensen naar de stembus; de opkomst was 38,8 procent.