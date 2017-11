Hostel eventjes viersterrenhotel voor het goede doel

ARNHEM - Studenten van de hogere hotelschool TIO uit Utrecht en Amsterdam hebben het StayOkay Hostel in Arnhem overgenomen. Ze toveren het voor het goede doel - voor een week - om van een hostel naar een viersterrenhotel.

De leerlingen moesten alles zelf opbouwen. 'Ze hebben het hostel helemaal leeg getrokken. Alleen de bedden stonden er nog', zegt Daan van Liefland, een van de studenten. 'Verder moesten we alles zelf regelen. Van toiletpapier tot aan het eten.'

Charleston

Omdat het hostel een flinke upgrade kreeg, heeft het tijdelijk ook een nieuwe naam: The Charleston. En dat is ook het thema waar het hotel in is opgezet: de roaring twenties. Er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd zoals een eigen cocktail maken, een pokeravond en een dinershow waarbij de studenten zelf het entertainment verzorgen.

En dat allemaal voor dezelfde prijs als normaal in het hostel. 'Gasten betalen gewoon 25 euro, maar krijgen er nu, behalve de overnachting, ook een ontbijt voor.'

'Because we carry'

En de winst die de studenten maken gaat naar het goede doel: 'Because we carry'. Die organisatie zet zich in voor vluchtelingen in Griekenland met eten, tenten en droge kleren.

Het Charleston is nog tot en met vrijdagochtend geopend. Daarna wordt het weer gewoon het hostel StayOkay.