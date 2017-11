Nieuwe ambtenaren en bestuurders Montferland streng gecontroleerd

ULFT - Toekomstige ambtenaren, raadsleden en wethouders van Montferland staat een strengere controle te wachten. Met het oog op de integriteitsdiscussie is er volgens de burgemeester behoefte aan meer toezicht.

'Wij gaan over tot verhoogde dijkbewaking', zo legt burgemeester Peter de Baat de aangekondigde maatregelen uit. 'Wij vragen meer aandacht voor integriteit bij onze ambtenaren, raadsleden en wethouders.'

Ambtenaren die solliciteren moeten voortaan een Verklaring Omtrent Gedrag aanleveren en gaan in gesprek over integriteit voor ze aan de slag kunnen. Politieke partijen zijn met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen gevraagd om met kandidaten in gesprek te gaan over de integriteit.



Daarnaast wordt donderdag een raadsvoorstel besproken rondom de aanstelling van wethouders. 'De nieuwe ontwikkeling is dat we onderzoek gaan doen naar de kwetsbaarheid van kandidaten voor risico’s op het gebied van integriteit', aldus De Baat.

Het onafhankelijke onderzoek wordt vervolgens besproken in een commissie met de burgemeester, twee leden van de beoogde coalitie en twee leden van de beoogde oppositie.