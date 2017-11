Schooldirecteur strijdt tegen uitzetting 'geliefde leerling'

Schimmel schrijft bij de petitie dat Pravinath als 12-jarig jongetje naar Nederland is gesmokkeld met valse reisdocumenten. 'Uiteraard wist hij zelf niet eens dat zijn paspoort vals was. Vanwege de valse papieren wil de IND hem nu een verblijfsvergunning weigeren', weet de schooldirecteur.

Volgens hem riskeert Pravinath in Sri Lanka een gevangenisstraf, want uitreizen met een vals paspoort is strafbaar.

Baan in het vooruitzicht

Pravinath heeft familie in Nederland en woont bij zijn zus. In Sri Lanka zal hij volledig op zichzelf zijn aangewezen. Schimmel wil er dan ook alles aan doen om de jongen hier te houden.

'Bij ons op school heeft Pravinath zichzelf geweldig ontwikkeld', benadrukt hij. 'Zijn stageadres, Het Vierspan in Borculo, heeft hem al een werkplek in het vooruitzicht gesteld.'

Omroep Gelderland sprak afgelopen weekeinde met Pravinath en zijn collega's (tekst gaat door onder de video):

Hartenkreet op Facebook

Dat Pravinath een geliefde stagiair is, blijkt wel uit een hartenkreet van het restaurant op Facebook. Het bericht, waarin de medewerkers hun zorgen uiten over de dreigende uitzetting, is inmiddels ruim 1150 keer gedeeld.

Bijna 650 handtekeningen

Net als Het Vierspang hoopt directeur Schimmel dat de jongen van 17 in Nederland mag blijven. De petitie was woensdagmiddag bijna 650 keer ondertekend. 'Als we voldoende handtekeningen hebben verzameld, willen we deze aanbieden aan de staatssecretaris.'

Burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland heeft ook aangegeven zich voor de zaak van Pravinath te gaan inzetten.

