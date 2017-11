Hek bij Hoenderloo wordt vervangen om zwijnen buiten te houden

HOENDERLOO - Het hek bij camping 't Schinkel in Hoenderloo wordt vervangen om zo de zwijnen buiten te houden. Dat heeft de Provincie Gelderland besloten.

De provincie wil het beheer en het onderhoud van het hek daarna overdragen aan de gemeente en aan de grondeigenaren. 'Dit hekwerk dient alleen een lokaal belang, namelijk om de zwijnen buiten de bebouwde kom van Hoenderloo te houden. Wij voelen ons niet verantwoordelijk voor al die rasters op de Veluwe', zegt een woordvoerder. Sterker nog, de provincie ziet het liefst zo min mogelijk rasters.

De afgelopen periode is het hek in Hoenderloo al vijf keer gerepareerd. Maar zwijnen maken het verouderde hek steeds opnieuw kapot. Dit drijft Harry Uithol van camping 't Schinkel in Hoenderloo tot wanhoop, want de zwijnen vernielden ook steeds grote stukken van zijn terrein. Daarom is nu besloten om het gehele hek, dat ongeveer een kilometer lang is, te vervangen.

Provincie eigenaar hek

De Provincie Gelderland is sinds 1 januari van dit jaar eigenaar van zo'n 150 kilometer hek in Gelderland. Dat was hiervoor van het Faunafonds, en dat viel onder het Rijk. De provincie wil al het hekwerk dat alleen lokaal van belang is, overdragen aan gemeenten of grondeigenaren. Zodra een hekwerk aan vervanging toe is, gaat de provincie in gesprek om het het beheer over te dragen. Het weghalen van een raster is ook een mogelijkheid.

Er zijn uitzonderingen, zoals rasters langs provinciale wegen en aan de rand van een leefgebied. Hekken langs provinciale wegen zijn belangrijk voor de verkeersveiligheid, en dat is wèl een taak van de provincie.

Overigens is er in Hoenderloo ook toestemming om gericht zwijnen te schieten. Dat moet wel in overleg met gemeente en politie. De dieren zitten namelijk binnen de bebouwde kom en dan kan schieten gevaarlijke situaties opleveren.