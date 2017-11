Update: vermoedelijk twee doden bij ongeluk grindgroeve

ISSELBURG - Vier mensen zijn bedolven onder het grind bij een grindgroeve in Isselburg-Anholt, vlak over de grens bij Dinxperlo. Dat bevestigt de Duitse politie. Volgens een politiewoordvoerder zijn er Nederlanders onder de slachtoffers.

Twee mensen zijn levend onder het grind uit gehaald. Zij zijn lichtgewond en worden behandeld in een ziekenhuis in de buurt. Naar de andere twee wordt nog gezocht. De politie gaat ervan uit dat de andere twee zijn overleden.

'Grind is gaan schuiven'

'Het is een tragisch ongeluk', vertelt woordvoerder Frank Rentmeister van de politie Borken. 'Rond 12.50 uur waren vier mensen in de grindberg aan het werk. Het grind is gaan schuiven en heeft de vier onder zich begraven. Twee gelukkig maar deels, zij konden worden gered. Van de anderen moeten we ervan uit gaan dat zij zijn overleden. We zoeken naar de lichamen.'

Cameraman Jordi Deckert was ter plaatse:

Bedrijf wil nog niet reageren

Het bedrijf Netterden Zand en Grind BV uit Gendringen voert werkzaamheden uit bij de grindgroeve. Het bedrijf wil nog niet reageren en wacht de situatie eerst af.

Het ongeluk is op een grote grindgroeve. Bij de zoektocht zijn reddingshonden ingezet.