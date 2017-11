Hulpdiensten nog uren bezig: vermoedelijk twee doden bij ongeluk grindgroeve

Twee mensen zijn levend onder het grind uit gehaald, het gaat om een 55-jarige man uit Etten en een 30-jarige man uit Bocholt. Zij zijn lichtgewond en worden behandeld in een ziekenhuis in de buurt. Naar de andere twee wordt nog gezocht. De politie gaat ervan uit dat de andere twee zijn overleden.

Volgens een woordvoerder gaat de operatie om de twee nog bedolven personen uit het grind te krijgen nog uren duren. Het zand is te instabiel om snel aan de slag te kunnen.

Tekst gaat verder onder video:

'Grind is gaan schuiven'

'Het is een tragisch ongeluk', vertelt woordvoerder Frank Rentmeister van de politie Borken. 'Rond 12.50 uur waren vier mensen in de grindberg aan het werk. Het grind is gaan schuiven en heeft de vier onder zich begraven. Twee gelukkig maar deels, zij konden worden gered. Van de anderen moeten we ervan uit gaan dat zij zijn overleden. We zoeken naar de lichamen.'

Cameraman Jordi Deckert was ter plaatse:

Bedrijf wil nog niet reageren

De grindwinning wordt, onder meer gedaan, door het bedrijf Netterden Zand en Grind BV uit Gendringen. Het bedrijf wil nog niet reageren en wacht de situatie eerst af.