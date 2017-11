Deel dit artikel:











Zes jaar cel geëist na schoten in de lucht bij overvallen Foto: Maarten Thoonen

NIJMEGEN - Tegen de man die iemand in Nijmegen zou hebben bedreigd met een vuurwapen en wordt verdacht van twee gewapende overvallen is zes jaar cel geëist. Bij die overvallen schoot de Nijmegenaar in de lucht.

De destijds 20-jarige Nijmegenaar zou op 2 augustus een gewapende overval hebben gepleegd op cafetaria Hatert in Nijmegen. Hij bedreigde de eigenaresse met het vuurwapen, schoot een keer in de lucht en maakte ongeveer honderd euro buit. Pakje sigaretten Vervolgens zou hij op 10 augustus een gewapende overval hebben gepleegd op stationswinkel Dukenburg, bedreigde daar weer een eigenaar met een vuurwapen en loste opnieuw een schot. Nu was de buit een pakje peuken. Vijf dagen later werd hij opgepakt op het Takenhofplein in Nijmegen, nadat hij iemand zou hebben bedreigd met een vuurwapen na een ruzie op het Spijkerhofplein. De rechtbank doet binnenkort uitspraak.

