Deel dit artikel:











Wie komen er in 2018 naar Down The Rabbit Hole? Down The Rabbit Hole

EWIJK - Queens of the Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds en Franz Ferdinand. Het festival Down the Rabbit Hole in Beuningen heeft de eerste grote namen bekend gemaakt voor de editie van 2018.

Het festival wordt komende zomer voor de vijfde keer gehouden opnieuw op het natuurterrein de Groene Heuvels, vlakbij Beuningen. De festivalorganisatie maakte de namen bekend in een trailer: Down The Rabbit Hole is een driedaags festival, en is volgend jaar van 29 juni tot en met 1 juli 2018. De kaartverkoop start aanstaande vrijdag, vanaf 10.00 uur. Nick Cave & The Bad Seeds

Queens Of The Stone Age

Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl