Project voor hulp aan jongeren na sexting Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Slachtoffers van sexting voelen zich vaak slechter door de manier waarop hun omgeving reageert. Bij sexting gaat het om het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of berichten via mobiele telefoons of sociale media.

Slachtoffers worden belachelijk gemaakt en krijgen de meest verwerpelijke verwensingen over zich heen. 50 havo-scholieren van het Dominicus College in Nijmegen denken nu mee aan hoe de achterban wel zou moeten reageren. De jongeren krijgen als opdracht een verhaal mee van een meisje dat slachtoffer is van sexting. Met elkaar moeten zij bepalen hoe het verhaal af moet lopen, zodat het slachtoffer zich beter gaat voelen. Het beste verhaal wordt gebruikt voor een Virutal Reality (VR) simulatie dat Bureau Jeugdzorg Limburg ontwikkelt. Nu benadrukken de campagnes vaak dat het niet goed is dat jongeren naaktfoto’s van zichzelf nemen en deze doorsturen naar vrienden of vriendinnen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl