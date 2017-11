Deel dit artikel:











Moeder vond haar dode zoon in schuurtje Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - De man die maandagmorgen dood is gevonden in een schuurtje in Apeldoorn, is de bewoner van het huis waar het schuurtje bij hoort. Dat meldt de politie dinsdag. De moeder heeft haar zoon van 24 gevonden, begon te gillen waardoor de buurt werd gealarmeerd. Dat zeggen omwonenden tegen Omroep Gelderland.

De doodsoorzaak van de man is nog niet duidelijk. De politie kan daarom ook nog niet zeggen of het om een misdrijf gaat. Daar is meer onderzoek voor nodig. Het onderzoek bij de woning is maandagavond laat afgerond. Volgens de politie gaan er verschillende geruchten rond op social media en in media. De politie wil niet op die geruchten of op de achtergrond van het slachtoffer ingaan. Wel is buurtonderzoek gedaan om zoveel mogelijk buurtbewoners te spreken. Zie ook: Dode in schuurtje is man van 24

