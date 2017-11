ARNHEM - De Pleijroute in Arnhem moet verdwijnen uit de file-top 10 van de ANWB. Arnhem moet daar samen met de provincie Gelderland zo snel mogelijk onderzoek naar gaan doen. Dat wil de Arnhemse gemeenteraad.

Dat Arnhemse files vermeld staan in de ANWB-lijst, is slecht voor de economie van stad en regio, oordeelt de gemeenteraad. De raad stelde dat maandagavond bij de besluitvorming over de bereikbaarheid van de binnenstad.

Over dat thema is al maanden discussie.