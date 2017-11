125 jaar vrijwillige brandweer Epe: 'Op de emotie word je niet getraind'

Tenkink is samen met de oud-leden van het korps (Wim van Vemde, Rijk van Ark, Jorrit Kooiman, Leo van Ruiven, Johan van Dijk, Hennie Pol en Jan Oltheten) bijna 7 jaar bezig geweest met de totstandkoming van het boek.

Het boek bevat veel oude foto's en krantenartikelen. 'Je wilt toch van elke periode een overzicht geven. Het moet niet zo zijn dat je over een periode van 30 jaar geen informatie hebt', zegt Rijk van Ark.

Genoeg verhalen

Gerrit en Rijk vertelden dinsdag over hun boek in Op de koffie bij Rob Kleijs op Radio Gelderland. 'Brandweermensen zijn verzamelaars', zegt Gerrit. 'Dat scheelt, maar het lag niet netjes georganiseerd in de kast. En brandweermensen hebben genoeg verhalen te vertellen, dus we hebben behoorlijk streng moeten selecteren.'

De tekst gaat verder onder de video.

De wreker van Zuuk

Naast een inkijkje in wereld van de vrijwillige brandweer, en de verhalen over grote en kleine incidenten, geeft het boek ook een inkijk in hoe het Veluwse dorp zich de afgelopen 125 jaar heeft ontwikkeld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte het bergen van verongelukte geallieerde vliegers diepe indruk op de leden.

In de jaren ’60 neemt het aantal auto’s op de weg toe en daarmee ook het aantal ongelukken. Ook grote incidenten als de Eper pyromaan begin jaren ’80 en de wreker van Zuuk komen aan bod.

Niet heel effectief

'Vroeger rukte de brandweer uit voor 3 of 4 boerderijbranden, maar toen was Epe nog een stuk kleiner', zegt Rijk. 'In het begin hadden ze nog geen paard en wagen, dan trokken de mannen een handspuit naar de brand', zegt Rijk. 'In die tijd was de brandweer niet heel effectief. Boerderijen brandden tot de grond af. Tegenwoordig hebben we het over 125 uitrukken, dan gaat het meestal om automatische brandmeldingen maar ongeveer 10 keer per jaar is het echt raak.'

In het boek wordt ook ingegaan op hoe brandweermensen inzetten beleven. Rijk: 'Ik kom nog uit de tijd dat de vrijwillige brandweer bestond uit winkeliers, de middenstand. Tegenwoordig is het diverser, maar er is meer veranderd.' Gerrit vult aan: 'Er worden tegenwoordig veel meer cursussen gegeven. Er is sprake van professionalisering en er is meer begeleiding.'

'Op de emotie word je niet getraind'

'Ongevallen met kinderen maken heel veel indruk op brandweermensen', zegt Gerrit. 'Op die emotie word je niet getraind', zegt Rijk. 'Na afloop zijn er wel speciale teams die daar met je over praten, dat gebeurt onderling ook wel.'

Hij is zelf ook wel eens gebroken door een gebeurtenis. 'Vaak dingen die je zelf ook had kunnen overkomen. Ik herinner me nog een ongeval waarbij een stel van achter werd aangereden. Ik ben ook op de leeftijd waarop ik wel eens ga fietsen.'

Anders dan een voetbalclub

Het vrijwillige brandweerkorps is een hechte club, met veel eigen uitstapjes en feesten. 'Het zijn vrijwilligers', zegt Gerrit. 'Toen ik begon aan het boek dacht ik dat het hetzelfde zou zijn als de vrijwilligers waar de voetbalclub op draait, maar brandweervrijwilligers zijn anders. Je moet blindelings op elkaar kunnen vertrouwen.'

Het boek is voor 25 euro te koop bij Uitgeverij Gelderland.