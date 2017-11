Politie wil filmbeelden van vechtpartij in Zutphen

ZUTPHEN - De politie in Zutphen is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een vechtpartij na een aanrijding. Dit gebeurde op woensdag 22 november. Agenten hielden zeven mensen aan.

Die dag reed op een parkeerplaats aan de Polsbroek in Zutphen rond 15.15 uur een auto achteruit tegen een andere auto aan. De sfeer sloeg al gauw om en er ontstond een vechtpartij.

De politie hield totaal 6 mannen en één vrouw aan uit Zutphen. Ze zijn in de leeftijd van 16 tot 57 jaar.

Agenten komen graag in gesprek met getuigen met wie nog geen contact is geweest. Ook zoeken ze videomateriaal dat kan helpen bij de afhandeling van deze gebeurtenis.

De politie is te bereiken via 0900-8844 en 0800-7000 in het geval van gewenste anonimiteit.

Beeld uploaden naar de politie kan hier.

