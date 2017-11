Deel dit artikel:











Politie rolt drugslab op Foto: Omroep Gelderland Foto: Landelijke politie Foto: Omroep Gelderland

LUNTEREN - De politie heeft dinsdag in Lunteren drie mensen opgepakt. Ze werkten in een drugslab in een vrijstaande woning aan de Beukenlaan, midden in het bos.

Het trio was bezig in een amfetaminelab, legt politiewoordvoerder Thomas Aling uit. Aling wil niet zeggen hoe groot het drugslab in Lunteren is. Wel dat de politie werd getipt. Op het terrein bevonden zich labs in twee gebouwen. Een derde ruimte werd gebruikt voor opslag. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl