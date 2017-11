Deel dit artikel:











CHE start met ICT-opleiding

EDE - De CHE start in 2018 met een HBO-opleiding ICT en een deeltijd-opleiding ICT Service Management. De opleidingen worden samen met het bedrijfsleven ontwikkeld en uitgevoerd en moeten gaan voorzien in de groeiende behoefte aan ICT-personeel in de regio.

Geschreven door Mediapartner Omroep Ede

CHE-Directeur Janneke Louisa is blij met toezeggingen van nieuwe partners: ICT Valley, Info Support en Vital Health Software: 'We zien er naar uit om samen verder te ontwikkelen aan het samenspel van IT, gebruiker en organisatie.'