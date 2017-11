Deel dit artikel:











Man weigert boete voor dumpen afval Foto: Pixabay

EPE - Voor het storten van afval bij een recreatiepark in Epe is een 55-jarige inwoner van Tubbergen vrijdag veroordeeld tot 50 euro boete of 1 dag hechtenis. 'Dit pik ik niet', zegt Richard Nicolaas van Vliet. 'Ik heb me aan de wet gehouden.'

De man werd op 19 mei vorig jaar door een politieagent betrapt. Die slingerde Van Vliet op de bon. 'Dit is van de zotte!', roept deze uit. 'Ik had afval en gooide dat in een prullenbak.' De aanklacht luidde anders, namelijk 'andere afvalstoffen dan straatafval, te weten twee plastic tassen gevuld met huishoudelijk afval'. De Tubberger slaat zijn armen ten hemel: 'Een leeg honingpotje, een azijnfles, een medicijnstrip en schillen van een sinaasappel. Moet ik dat dan op straat gooien?' De politieagent die Van Vliet betrapte, lag volgens de veroordeelde man bewust op de loer. Van Vliet heeft aangeboden het afval weer uit de prullenbak te halen en mee te nemen. 'Dat mocht niet.' Van Vliet is niet van plan de door de politierechter opgelegde boete te betalen. 'Ik ga in beroep, ik bel nu mijn advocaat.'