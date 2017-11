Wethouder weerlegt kritiek op fietspad

WIJCHEN - Het aangepaste fietspad langs de Van Heemstraweg bij Winssen is volgens de Beuningse wethouder Piet de Klein de 'minst slechte oplossing'. Dat antwoordt hij op vragen vanuit de gemeenteraad.

Een aantal inwoners van Winssen vindt het fietspad te smal en daardoor ook onveilig. De Klein zegt dat de gemeente weinig keuzemogelijkheden had.

'Langs de weg staan monumentale bomen die we moesten behouden. Ook was er geen ruimte om gronden aan te kopen, zodat we het fietspad achter de bomenrij hadden kunnen aanleggen', aldus de wethouder.

De Klein wijst er op dat het fietspad fysiek is gescheiden van het autoverkeer. Overigens is dit fietspad net zo smal als op sommige stukken tussen Ewijk en Winssen, die er al vijf jaar liggen. 'En daar zijn geen problemen of meldingen van bekend', zo stelt De Klein.

De wethouder denkt dat de nieuwe verkeerssituatie nog een tijd wennen is voor alle weggebruikers. De renovatie is overigens nog niet helemaal gereed. De komende tijd worden nog diverse werkzaamheden uitgevoerd.