Tineke Roseboom wint cultuurprijs in Ede

EDE - 'Loepzuiver, ontroerend, meeslepend en vol drama.' Zo wordt de zang van zangeres Tineke Roseboom omschreven. De Bennekomse is de winnaar van de Edese Cultuurprijs 2017. Ze ontving de prijs dinsdag uit handen van wethouder cultuur Johan Weijland. De juryprijs gaat dit jaar naar Poppodium Ede.

De gemeente Ede reikt eens in de drie jaar de Cultuurprijs uit aan mensen of instellingen die zich op een bijzondere manier inzetten op cultureel gebied.

'Tineke Roseboom is een breed onderlegde zangeres die de cultuurprijs verdient, omdat ze als beroepszangeres al veel heeft bereikt en grote stappen maakt in haar carrière', schrijft de jury in het juryrapport.

(de tekst gaat verder onder de video):

Ze zong de muziek in van de Amerikaans-Chinese film The jade Pendant en zong mee met Alarion, een metal-project van Nederlandse bodem. Roseboom heeft al twee cd’s op haar naam staan en wordt op dit moment in Londen gecoacht door de wereldberoemde sopraan Emma Kirkby.

Poppodium Ede wint dit jaar de juryprijs. 'Met hun activiteiten levert het Poppodium een belangrijke bijdrage aan het culturele leven in Ede', oordeelt de jury.