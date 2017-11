Wordt Klarendal een hotspot voor de hipster of blijft het een volkswijk?

De onderzoekers deden vier jaar onderzoek in Klarendal, tien jaar geleden door minister Vogelaar op de lijst van de 40 grootste probleemwijken in Nederland gezet. Er kwam extra geld beschikbaar om de wijk te verbeteren. Volkshuisvesting, de grootste eigenaar/verhuurder in Klarendal, investeerde fors in de volksbuurt en was de drijvende kracht achter het modekwartier.

'Succesvolle transformatie dankzij modekwartier'

Tientallen panden werden opgekocht, verbouwd en verhuurd. Er kwamen modewinkels en eetcafé's. Volgens de onderzoekers van de Radboud Universiteit heeft de komst van het modekwartier voor een positieve verandering gezorgd en de transformatie van Klarendal tot een succes gemaakt. Ze prijzen de rol van Volkshuisvesting, maar constateren dat de woningbouwvereniging dit soort projecten nu niet meer op zich mag nemen. Na geldverslindende affaires bij bijvoorbeeld woningcorporatie Vestia, kwamen er nieuwe regels. Woningbouwverenigingen moeten zich concentreren op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen.

'Leven en laten leven'

Een mix van de de nieuwe 'middenklassers', oorspronkelijke Klarendallers en oud-immigranten is er niet. Volgens de onderzoekers leven de groepen langs elkaar heen. 'Er heerst een sfeer van leven en laten leven.' De komst van de 'middenklassers', nieuwe bewoners of ondernemers, kan de buurt zo veranderen dat de oorspronkelijke bevolking in de verdringing komt, maar dat lijkt in Klarendal niet het geval. Zo gaat het bij de woningen in de wijk om 70 procent sociale huur en 30 procent koop.

De onderzoekers vinden dat Klarendal een volkswijk moet blijven. 'Een mening die breed gedeeld wordt in de wijk. Maar dat moet wat ons betreft wel een Klarendal zijn dat qua cultuur openstaat voor verschil en dus open blijft staan voor studenten, oude en nieuwe allochtonen en de nieuwe middenklassers.'