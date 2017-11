Deel dit artikel:











Vrachtwagen belandt in sloot Foto: ANP

PUIFLIJK - In Puiflijk op de Maas en Waalweg is dinsdagmorgen een vrachtwagen de sloot in gereden.

Er werden een ambulance en traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefden niet in actie te komen. De chauffeur van de wagen maakt het goed. De politie en brandweer zijn nog wel ter plaatse om de vrachtwagen weer op de weg te krijgen en het ongeval af te handelen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl