Maas en Waalweg dicht voor berging vrachtwagen Foto's: Roland Heitink

PUIFLIJK - In Puiflijk op de Maas en Waalweg is dinsdagmorgen een vrachtwagen de sloot in gereden.

Er werden een ambulance en traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefden niet in actie te komen. De chauffeur van de wagen maakt het goed. Dat geldt ook voor een omstander. Die wilde eerste hulp verlenen aan de vrachtwagenchauffeur. Maar de bestuurder vergat de handrem van zijn auto. Dat voertuig ligt nu ook in de sloot. De weg gaat weer open voor verkeer. Vanavond om 20.00 uur is de Maas en Waalweg afgesloten om de vrachtwagen de bergen. De vrachtwagen is geladen met koelkasten. Aangezien er water in de vrachtwagen is gelopen, is er schade aan de lading en de wagen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl