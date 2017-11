Metoo kerstbomen in Epe: een grapje voor het goede doel

EPE - Het zijn niet zomaar kerstbomen die vanaf 6 december in Epe te koop zijn, maar #metoo kerstbomen. Gerrit Tenkink en zijn familie bedachten ze.

'Hier mag je 'm gewoon bij de kluit pakken #metoo kerstboom', staat op een bord aan de Kuipersweg te lezen. 'Gewoon een grapje', legt zijn vrouw uit.

Tenkink verkoopt zijn kerstbomen altijd uit principe pas vanaf 6 december als Sinterklaas het land uit is.

'Ieder jaar verzinnen we een spreuk gerelateerd aan de actualiteit', legt zijn vrouw uit. 'Vorig jaar hadden we minder minder of meer meer kerstbomen.' Ook de zwartepietendiscussie is voorbij gekomen.

Een deel van de opbrengst van de verkoop van de kerstbomen gaat elk jaar naar een ander goed doel. 'Dit keer is het voor stichting Semmy, die zich inzet voor kinderen met hersenstamkanker.'