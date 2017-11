Deel dit artikel:











Oranjeleeuwinnen tegen Ierland in uitverkochte Goffert De Oranjeleeuwinnen trainden maandag in het stadion van NEC. Foto: ANP

NIJMEGEN - De Nederlandse voetbalvrouwen spelen dinsdagavond in stadion De Goffert de derde WK-kwalificatiewedstrijd. Opponent is Ierland. De wedstrijd in Nijmegen is uitverkocht.

De Oranjeleeuwinnen staan na overwinningen op Slowakije (5-0) en Noorwegen (1-0) bovenaan in groep 3 met 6 punten. Maar ook Ierland won beide eerste wedstrijden. Alleen de winnaar van de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Frankrijk. De beste 4 ploegen die als tweede eindigen gaan naar de play-offs voor een WK-ticket. De wedstrijd in het stadion van NEC tussen de Europese kampioen en de Ierse vrouwen begint om 20.00 uur. Het duel is live op tv te zien bij Veronica. De uitzending begint om 19.40 uur. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl