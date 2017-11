Bewoners in Nijmegen vechten voor behoud buslijn

NIJMEGEN - Bewoners van de Dukenburgse wijk Aldenhof willen dat buslijn 4 van de wijk naar de stad blijft rijden. Ze hebben zich verenigd in een buurtcomité. De bewoners worden gesteund door de plaatselijke SP.

Breng besliste onlangs dat lijn 4, die nu nog van Aldenhof door Hatert naar het centrum rijdt, wordt ingekort tot pendeldienst naar station Dukenburg en een achtpersoonsbusje wordt. Na 21.00 uur en op zondag rijdt deze lijn niet meer.

Dat is tegen het zere been van de bewoners. Die hebben inmiddels bijna 350 handtekeningen gezet. Samen met de SP wil de buurt Breng en de Nijmeegse politiek duidelijk maken dat de bus in Aldenhof moet blijven rijden.

Op een bijeenkomst van de SP kwamen maandagavond meer dan 40 mensen af. 'Wij voelen ons gepakt', zei een van hen. 'Aldenhof heeft al zo weinig voorzieningen, en nu pakken ze ons ook de bus af. Wij willen een verbinding naar de weekmarkt in Hatert, naar het centrum en naar de ziekenhuizen.'

Angst dat busdienst helemaal verdwijnt

Ze zijn in Aldenhof bang dat de busdienst helemaal verdwijnt. 'Wanneer we het nu pikken dat er een kleine bus als pendelbus gaat rijden, dan weten we dat de bus een jaar later helemaal verdwijnt. Wij willen geen halve, maar een hele bus door naar het centrum zonder dure overstap of omrijden.'

De zorg wordt gedeeld door de Nijmeegse SP. 'Door het verdwijnen van buslijn 4 wordt de wijk Aldenhof slechter bereikbaar. Iedere wijk zou een directe verbinding naar het stadscentrum moeten hebben. Straks moeten mensen overstappen bij station Dukenburg. Dat betekent extra kosten voor hen, en verlies van reizigers', denkt SP-raadslid Yurre Wieken die zelf in Aldenhof woont.

Zie ook: De nieuwe dienstregeling van Breng