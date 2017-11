Geen Yolanthe volgende week in GelreDome

ARNHEM - De kans dat Yolanthe Sneijder-Cabau volgende week donderdag aanwezig is in GelreDome, lijkt nihil.

Haar man Wesley Sneijder is namelijk geblesseerd geraakt. De recordinternational heeft een dijbeenblessure opgelopen en zal ongeveer een maand aan de kant staan. Dat betekent dat hij de Europa League-wedstrijd uit tegen Vitesse op 7 december ook zal missen. En dus heeft Yolanthe ook weinig reden om vanaf de tribune toe te kijken.

In Nice was Sneijder er ook al niet bij. Zonder de Nederlander wonnen de Fransen met 3-0. De wedstrijd van volgende week heeft geen sportief belang meer, want Vitesse is al uitgeschakeld en Nice is al gekwalificeerd voor de volgende ronde van de Europa League.