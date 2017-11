NEC-coach Adrie Bogers: het was apathisch, ondermaats en onnodig

VELSEN-ZUID - Adrie Bogers baalde enorm na het verlies bij Telstar. 'We hebben slecht aangevallen en slecht verdedigd.'

NEC bakte er weinig van tegen een scherp en gretig Telstar. In fases ging het nog wel en kwam de ploeg uit Nijmegen ook sterk terug, maar Telstar boekte een terechte 3-2 zege. Bogers was boos en teleurgesteld. 'Natuurlijk, dat lijkt me logisch. Dit was vanavond ondermaats. We hebben Telstar in het zadel geholpen, want uiteindelijk geven we hier onnodig punten weg.'

Telstar pakte na rust een 2-0 voorsprong. Bogers wisselde flink door en was 20 minuten voor tijd al door zijn mensen heen. 'Je probeert het met drie wissels, komt nog terug tot 2-2 maar geeft het dan toch nog weg. Dat zat wel opgesloten in de lijn van de wedstrijd. Ik vond het apathisch. Te makkelijk. Ja dat kun je gemakzuchtig noemen. En dat moet je nu juist niet doen tegen een ploeg als Telstar.'

Bogers vond niet direct een verklaring. 'Je speelt hier in een andere ambiance dan bij ons. We hebben ze proberen te behoeden voor dat gegeven, maar dat hoort ook bij het spel. Ik ben hier gewoon zwaar teleurgesteld over. We hebben slecht aangevallen en slecht verdedigd en dat is een kwalijke zaak.'

Daarnaast verloor NEC drie spelers. 'Dat ziet er niet zo goed uit . Twee spierblessures en Ted met een enkelblessure. Dat komt er dan ook nog bij. Anass Achahbar was misschien een lichtpuntje. Hij is als invaller van toegevoegde waarde de laatste tijd. Nee, we zijn er nog lang niet. Mensen die dat zeggen zijn te voorbarig. Nu eerst maar eens kijken hoe we het weer op de rails krijgen met deze drie blessures. Dat wordt wel een uitdaging', aldus Bogers.