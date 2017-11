De Graafschap-trainer De Jong: gelijkspel maximaal haalbare

'S-HERTOGENBOSCH - Trainer Henk de Jong was realistisch na het gelijkspel van De Graafschap in Den Bosch.

"Ik ben heel blij met een punt. Dit is het maxi-maxi-maximaal haalbare vanavond. De manier waarop vind ik jammer. De jongens zelf ook. De spelers vonden het in de kleedkamer terecht dat ik allemachtig pissig was. Want we hadden hier ook met 4-1 kunnen verliezen. Misschien is het kunstgras het probleem, want we hebben drie, vier weken op gewoon gras gespeeld. Maar we moeten niet in excuses zitten, het gaat ook om de manier waarop we duels in gingen."

Mark Diemers was het wel eens met zijn trainer. "Dit was geen goede wedstrijd van onze kant en wij mogen blij zijn dat we 1-1 spelen. We hebben een hele serie goede wedstrijden gespeeld en de mensen hebben echt van ons genoten." Iedereen wilde heel graag, maar dat leek misschien niet zo. Ja, we lopen een punt in op NEC, maar iedereen heeft het over de eerste plek. Wij willen in de top vijf spelen en daar staan we tot nu toe de hele tijd. Maar als je twee puntjes meer pakt, sta je dichtbij de tweede plek."