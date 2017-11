Van de Pavert, Rayhi en Joppen in de lappenmand bij NEC

IJMUIDEN - NEC werd op een gure maandagavond in Velsen dubbel hard getroffen. Naast de 3-2 nederlaag tegen Telstar vielen drie spelers geblesseerd uit.

Dat gebeurde allemaal in de tweede helft waarin ook alle goals vielen. Eerst greep uitblinker Rayhi naar zijn hamstring. Hij kon niet verder en liet na afloop weten dat hij zich zorgen maakt. 'Ik heb veel pijn en kan niet staan', stamelde de behendige aanvaller zittend op een stoel in de catacomben.

Het tweede slachtoffer was Guus Joppen. De rechtsback viel uit met waarschijnlijk een knieblessure. De exacte blessure moet morgen duidelijk worden. NEC kon daar nog weinig over zeggen in Velsen.

De derde pechvogel in de tweede helft was Ted van de Pavert. De centrumverdediger moest met een brancard van het veld worden gedragen. 'Waarschijnlijk zijn het mijn enkelbanden', somberde de Achterhoeker. 'Ik kan er nu nog weinig over zeggen hoe lang ik er uit lig', zei Van de Pavert die met krukken de bus in stapte op weg naar Nijmegen. 'Ja, dit krijgen we er ook nog bij nu', baalde ook trainer Adrie Bogers. 'We zullen de komende dagen kijken hoe we dit op gaan vangen.'