Anass Achahbar: de knop moet om bij NEC

Achahbar: hier moeten we het goed over hebben

IJMUIDEN - Anass Achahbar kraakte harde noten na het verlies van NEC. 'We waren veel te gemakzuchtig.'

De Hagenaar van Marokkaanse afkomst speelde nog maar weinig dit seizoen, maar moest door de blessure van Rayhi vrij vroeg na rust het veld in. Achahbar stond lang aan de kant met een voet en schouderblessure. Tegen Telstar viel de 23-jarige aanvaller goed in. 'Ik stond er nog maar net in toen wij die penalty kregen. Daarna had ik een assist op Sven Braken en stond het weer 2-2. Maar dan krijgen we een enorme kutgoal tegen', blikte hij terug.

Achahbar vond dat NEC de nederlaag aan zichzelf te wijten had. 'We waren te gemakzuchtig. Alsof we dachten, het gaat vanzelf wel komen. Maar zo werkt het niet. Nee, ik vond het niet goed. Je ziet dat we er nog niet zijn. Mensen die dat allemaal riepen de laatste tijd zijn veel te opportunistisch. Maar zo gaat dat in het voetbal.'

NEC staat uiteraard nog bovenaan, maar heeft nog maar vier punten meer dan Fortuna Sittard dat wel won. Telstar staat nu op zeven punten van de Nijmeegse koploper. 'De knop moet om. We moeten het hier goed over hebben', vertelde Achahbar na de 3-2 nederlaag in Velsen-Zuid. 'Of ik nu de komende weken ga spelen? Daar wil ik me niet over uitlaten. Het is de trainer die daar over beslist.'