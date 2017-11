Waarschijnlijk gebroken neus voor De Graafschap-spits Ars

'S-HERTOGENBOSCH - De Graafschap heeft flink wat schade opgelopen in Den Bosch en niet alleen door het puntenverlies.

Sjoerd Ars viel uit met een bloedende neus. "Ik denk dat die gebroken is", zei de spits. Foto's moeten uitwijzen of dat ook echt het geval is.

Ook Youssef El Jebli viel uit, hij heeft een dikke enkel en kan vrijdag tegen Jong AZ waarschijnlijk niet spelen. Mark Diemers en Andrew Driver zijn dan geschorst. Zij pakten beiden hun vijfde gele kaart. Dus zal trainer Henk de Jong flink moeten improviseren. "Ja, die neus van Sjoerd is echt in flarden. En op El Jebli was een flinke overtreding, maar hij liet gewoon doorspelen. Het wordt puzzelen vrijdag."