Ella Schadd waarnemend burgemeester Zevenaar

ZEVENAAR - Ella Schadd is vanaf 1 januari de waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Zevenaar.

De 68-jarige Schadd (PvdA) is sinds september 2015 waarnemend burgemeester in Rijnwaarden. Die gemeente gaat samen met Zevenaar.

Eerder op de dag werd bekend dat de waarnemend burgemeester van Zevenaar, VVD'er Jeroen Staatsen, waarnemer wordt in Geldermalsen.

Schadd was eerder waarnemend burgemeester op Vlieland en in Doesburg. Ook was ze burgemeester van de Friese gemeente Boornsterhem.

