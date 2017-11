Burgemeester zegt sorry over gebrekkige communicatie na stuwongeluk

In de nacht van 29 december vorig jaar voer een tanker met 2000 ton benzeen in dichte mist door de stuw tussen Nederasselt en Grave.

De burgemeester en Marcel Meeuse van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid probeerden de bezoekers van de avond uitleg te geven over de gang van zaken na de aanvaring. De burgemeester betuigde haar spijt dat de burger 'vergeten is' in de communicatie. 'Daar kan ik u alleen maar gelijk in geven.'

(tekst gaat verder onder de video)

Onvoldoende informatie

Aanleiding voor de bijeenkomst in het dorpshuis is een in de zomer verschenen rapport van onderzoeksbureau Berenschot. Uit dat rapport blijkt dat in de eerste uren na de aanvaring van de stuw bij Grave de gevolgen van de aanvaring onvoldoende zijn ingeschat. En ook dat de betrokkenen onvoldoende of niet zijn gealarmeerd. Marijke van Dam van het onderzoeksbureau lichtte de bevindingen maandagavond toe.

Kritiek

Na het incident kwam er kritiek, bijvoorbeeld van Paul Mengde, de toenmalige burgemeester van de gemeente Heumen, die via een berichtje van Omroep Gelderland werd gealarmeerd.

Die kritiek was er ook maandagavond nog bij burgers. Vragen die er waren:

Waarom kon ik na de aanvaring nog gewoon de brug op lopen?

Waarom duurde het zo lang voor we geïnformeerd werden? Is er wel aan ons gedacht?

Zijn we beter af als er weer zoiets mocht gebeuren?

Is onze veiligheid dan beter afgedekt?

Moeten we dan weer zo lang wachten op informatie?

Twee andere onderzoeken lopen nog. Het betreft een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de volledige calamiteit en een strafrechtelijk onderzoek. Zodra die rapporten gereed en openbaar zijn volgt weer een bijeenkomst voor de bevolking.

Zie ook:

.